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В Хабаровске экс-полицейский получил срок по делу об убийстве пауэрлифтера

В действиях бывшего сотрудника полиции, который находился на месте происшествия, усмотрели халатность

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд отправил на два года и четыре месяца в колонию-поселение бывшего полицейского из компании осужденного за убийство чемпиона мира и Европы Андрея Драчева Анара Аллахверанова. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Драчевых Наталья Шмонина.

"Осужден по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность") на два года четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запретом занимать должности на один года и 10 месяцев", - сказала Шмонина.

Было установлено, что бывший сотрудник полиции находился на месте инцидента между Аллахверановым и Драчевым. В его действиях усмотрели халатность. Позже его уволили из УМВД России по Хабаровску.

Драчев погиб 20 августа 2017 года в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Дело получило широкий общественный резонанс. В декабре 2018 года Хабаровский краевой суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Его защита обжаловала приговор, апелляция была рассмотрена Верховным судом РФ в мае 2019 года, приговор оставили без изменения. В колонию-поселение отправили также сотрудников Росгвардии, которые видели драку, но не задержали участников.

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РоссияХабаровский край
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