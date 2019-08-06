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СМИ: в Канаде семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

Во время происшествия внутри заведения находились около 250 человек

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе District 45 в Торонто. Об этом в ночь на вторник сообщил телеканал Global News со ссылкой на власти и полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник в 02:00 по местному времени (09:00 мск). Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. По данным владельца клуба, во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.

Согласно информации сотрудников правопорядка, они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре. Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке, однако, по словам ее представителя, расследование будет простым из-за большого числа свидетелей инцидента.

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