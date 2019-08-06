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ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

СК начал проверку после ДТП с погибшими под Рязанью гражданами Таджикистана

На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают причины аварии
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ДТП в Рязанской области, в котором погибли граждане Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили во вторник в областном следственном управлении СК РФ.

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"По факту ДТП в Сасовском районе организована доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", - уточнил представитель регионального управления Сергей Личинин.

По данным ведомства, в аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, погибшей девочке было 14 лет. По информации областного Министерства здравоохранения, в результате ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок, еще восемь пострадали.

Во вторник утром на 405-м километре автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают причины аварии.

Теги
РоссияРязанская областьДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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