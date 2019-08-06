Подростку, сбросившему ребенка со смотровой площадки в Лондоне, предъявлены обвинения

ТАСС, 6 августа. Полиция Лондона предъявила обвинения в покушении на убийство 17-летнему подростку, который перебросил шестилетнего мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Скотленд-Ярда.

"17-летнему молодому человеку, задержанному в воскресенье, 4 августа, после того, как шестилетний мальчик получил серьезные травмы в галерее Тейт Модерн, предъявлены обвинения в покушении на убийство", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Также указывается, что он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних лондонского района Бромли во вторник. Отмечается, что пострадавший ребенок находится в критическом, но стабильном состоянии. Полиция продолжает опрашивать свидетелей.

Инцидент произошел 4 августа. 17-летний подросток, которому посетители галереи не давали покинуть место происшествия до прибытия стражей порядка, был доставлен в полицейский участок. Ребенок был доставлен на вертолете в больницу.