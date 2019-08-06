СМИ: число погибших из-за селя в горах Центрального Китая увеличилось до 13 человек

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Число погибших из-за горных потоков в центральной китайской провинции Хубэй, вызванных сильными дождями, увеличилось до 13 человек. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех пропавших без вести.

Инцидент произошел 4 августа около 19:40 по местному времени (14:40 мск), когда в результате сильных осадков десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье Доби на территории уезда Хэфэн.

На место происшествия были направлены 14 автомобилей и более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб. По данным на вторник, 61 человек был спасен. В результате опознания было предварительно установлено, что все погибшие - туристы из других регионов КНР.