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Полицейские задержали участников массовой драки у метро "Площадь Ильича" в Москве

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали нескольких приезжих из стран ближнего зарубежья, которые участвовали в массовой драке на Золоторожском Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"6 августа около 4 утра на службу "02" поступило сообщение о конфликте возле дома 40 по Золоторожскому Валу, в результате которого несколько его участников получили телесные повреждения и были переданы медикам для оказания необходимой помощи. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими участники инцидента, приезжие из стран ближнего зарубежья, доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции.

Там добавили, что полицейские устанавливают причины и все обстоятельства конфликта, проводится проверка.

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о массовой драке приезжих у метро "Площадь Ильича" в Москве. Со ссылкой на слова очевидцев сообщалось, что в конфликте участвовало несколько десятков человек.

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