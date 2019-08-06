СМИ: восемь человек погибли в результате наводнения в Центральном Китае

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в провинции Хубэй (Центральный Китай). Об этом во вторник сообщил информационный портал SINA.

По его данным, проливные дожди обрушились на город Шиянь во вторник около 04:00 утра по местному времени (23:00 мск). В результате внезапного наводнения разрушены не менее 19 жилых домов, парализована транспортная система города, в некоторых районах отключено электричество.

Как передает SINA, в результате осадков многие сельские жители, работающие в городе, не могут вернуться домой.

Сообщается, что местные власти уже объявили красный - самый высокий - уровень опасности ввиду проливных дождей и связанных с ними наводнений и подъема уровня воды в реках.

По информации портала, в районе бедствия ведутся поисково-спасательные работы.