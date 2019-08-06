Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Полиция ведет розыск и выясняет все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, с заявлением о розыске в полицию обратилась дочь пропавшей женщины. Она рассказала, что в понедельник мужчина насильно усадил ее мать в салон машины Cadillac и увез в неизвестном направлении. По словам заявительницы, похититель может быть бывшим сожителем матери.