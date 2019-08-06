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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Пожар на военном складе в Красноярском крае потушен

В Минобороны сообщили, что самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 приступили к проливке территории склада
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© Снимок с видео/Телеканал ОСА/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

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"Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 мск детонация боеприпасов прекратилась", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Ранее во вторник в министерстве сообщили, что экипаж Ил-76 провел разведку местности под Ачинском и оценил возможность использования авиации для проливки территории склада, где произошел пожар.

В новость были внесены изменения (11:09 мск) - добавлены подробности

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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