В четырех регионах Дальнего Востока подтоплены более 40 населенных пунктов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более 40 населенных пунктов подтоплены в четырех регионах Дальнего Востока из-за паводка. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Бурятии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей в 13 муниципальных районах и двух городских округах остаются подтопленными 43 населенных пункта, один низководный мост и 51 участок автодорог", - сказал представитель министерства. В Амурской области отрезаны водой 20 населенных пунктов. В МЧС сообщили, что в четырех пунктах временного размещения находятся более 2,3 тыс. человек, эвакуированные ранее из 22 населенных пунктов.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды. К ликвидации последствий паводка привлечены почти 870 человек, используется более 200 единиц техники. "В готовности к реагированию находится группировка сил и средств общей численностью более 10 тыс. человек и 3,4 тыс. единиц техники", - сказали в МЧС.

Согласно прогнозу Росгидромета, в течение 6 августа ожидается выпадение осадков до 60 мм в городском округе Ольском Магаданской области. Затем циклон сместится в юго-восточном направлении в акваторию Охотского моря. В то же время в акватории Тихого океана действует тропический циклон "Франциско". Одна из возможных траекторий его движения будет проходить 8 августа через акваторию Японского моря, оказывая неблагоприятное влияние на южные и восточные районы Приморского края в виде выпадения осадков до 80 мм и ветра скоростью до 20 м/с. В зону неблагоприятного влияния могут попасть Хасанский, Надежденский, Уссурийский, Шкотовский, Лазовский, Ольгинский и Кавалеровский районы Приморья.