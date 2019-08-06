На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек

БАКУ, 6 августа. /ТАСС/. Не менее 89 человек, в том числе восемь детей, отравились на свадьбе в одном из сел Габалинского района на северо-западе Азербайджана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

"Число обратившихся в центральную районную больницу и диагностический центр Габалы после свадьбы в селе Заргарли составило 89 человек. Восемь из них - дети", - отметили в ведомстве. По данным министерства, после оказания медицинской помощи обратившиеся отпущены домой, один человек продолжает лечение в стационаре.

В совместном сообщении Агентства по пищевой безопасности и Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статьям "производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего" и "халатность", с целью выявления причин отравления назначены соответствующие экспертизы.

"Продолжаются следственные действия для определения круга виновных лиц и привлечения их к ответственности", - отмечается в сообщении.