Интенсивность паводка в Магаданской области стала рекордной за последние 80 лет

ТАСС, 6 августа. Интенсивность паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах в Магаданской области стала рекордной с 1939 года, сообщила во вторник начальник отдела водных ресурсов по региону Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов Лариса Малькова.

"Такого паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах не было с 1939 года. Утром 6 августа приток воды составил 11 тыс. кубометров в секунду. Такой максимум бывает раз в сто лет", - сказала она на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Магаданской области под председательством губернатора Сергея Носова.

Малькова отметила, что паводковая ситуация очень сложная. "Сейчас открыты три затвора, но приток все еще превышает сброс. Рост отметки - около 90 см в сутки. Отслеживаем и анализируем ситуацию через каждые два часа, организовано круглосуточное дежурство", - добавила она.

Сильные дожди начались в пяти округах Магаданской области 4 августа. Во вторник в Магадане и Ольском округе зафиксировали ливни и усиление ветра. В Тенькинском и Сусуманском округах из-за сильных дождей, подъема воды в реках и размытия дорог введен режим ЧС. Аэропорт Магадана не принимает самолеты.

Носов поручил в кратчайшие сроки дать точный прогноз по количеству ожидаемых осадков, предпринять все необходимые меры по возобновлению дорожного сообщения по всей территории области и подготовиться к любым возможным ЧП. "Паводок очень сильный, погода бьет все рекорды, но ситуация находится под контролем. Нам нужно понять, как и за какой срок будут решаться созданные проблемы в результате ЧС. Самые неприятные из них - состояние дорог", - сказал он на совещании.

Уровень воды в реке Берелех в районе Сусумана достиг 507 мм, превысив уровень опасного явления на 57 мм, ожидается поднятие до 570 мм. В Ягоднинском округе уровень воды в реке Колыма-Дебин достиг 624 мм, пик половодья еще не прошел. Авиация МЧС России приведена в готовность, сотрудники и техника спасателей направлены на восстановительные работы. По прогнозу синоптиков, самые интенсивные осадки в области придутся на ночь со вторника на среду. В последующие два дня на территории Колымы ожидается постепенное прекращение осадков.