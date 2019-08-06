Красноярский губернатор рассказал о последствиях взрывов на арсенале у Ачинска

"Каких-либо масштабных разрушений, к счастью, удалось избежать. <…> Деревня (Каменка, ближайший к арсеналу населенный пункт - прим. ТАСС) в состоянии нормальном. По предварительным данным, там есть три серьезно подгоревших деревянных строения. В домах выбиты стекла, двери... Но представление о том, что Каменка стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", - сказал Усс.

По его словам, периметр арсенала дымится на данный момент дымится. "Количество хлопков сейчас минимально, но это не означает, что динамика [не изменится] - такое горение не прогнозируем. Это не склад деревянный овощехранилища, это очень большой объект. Но, когда летели на вертолете над периметром, ощущения большой угрозы не было", - добавил губернатор, сравнив происходящее на складе с лесным пожаром.

Усс напомнил, что в ближайшее время к тушению пожара планируют привлечь военную авиацию, роботов и другую спецтехнику. Кроме того, в Ачинск направят специальное подразделение саперов - около 70 человек.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлены подробности