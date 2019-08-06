В Ростовской области задержана банда подпольных оружейников

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали членов банды, занимавшихся подпольным производством оружия и его сбытом в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в незаконном обороте оружия. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое безработных местных жителей, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления. По имеющейся информации, мужчина изготавливал огнестрельное оружие и вместе с двумя соучастниками сбывал его на территории Ростовской области", - сказала представитель МВД.

По ее словам, в ходе обысков по местам проживания подозреваемых один из участников организованный группы пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив с балкона оружие, добытое противоправным путем. "Полицейские изъяли три пистолета кустарного производства, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему различного калибра", - отметила Волк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц по предварительному сговору").