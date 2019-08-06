Жителям Адыгеи неправомерно начислили платежей за вывоз ТКО на 1 млн рублей

МАЙКОП, 6 августа. /ТАСС/. Необоснованно увеличенная оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) жителям Адыгеи на сумму более 1 млн рублей выявлена в первом полугодии прокуратурой республики. Нарушения устранены, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре региона.

"Как показала прокурорская проверка состояния законности в жилищно-коммунальной сфере республики, в первом полугодии выявлены многочисленные факты неправомерности начисления оплаты за оказываемые региональным оператором услуги по вывозу ТКО на сумму свыше 1 млн рублей. Нарушения устранены в отношении свыше 20,3 тыс. абонентов, проживающих в 333 многоквартирных и 14,2 тыс. частных жилых домах", - сказали в прокуратуре республики.

Выявлены факты двойного начисления оплаты, неверного определения размера оплаты, а также случаи использования в расчетах недостоверных сведений о количестве проживающих лиц, что влекло за собой начисление необоснованное увеличенной оплаты, уточнили в ведомстве. С начала года в этой связи прокуратура внесла шесть представлений об устранении нарушений закона.

"Вот пример: Теучежская межрайонная прокуратура установила, что единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе (компания "Экоцентр"), несмотря на заключенный с управляющей компанией "СтройКомСервис" договор об оказании услуг по вывозу ТКО, одновременно начислял плату за названную услугу 299 жителям поселка Тлюстенхабль, проживающим в семи многоквартирных домах. По представлению прокуратуры начисления этим гражданам на сумму 105 тыс. рублей сняты. И аналогичные нарушения выявлены прокурорами города Майкопа, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов республики", - пояснили в прокуратуре.

Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 года. Ранее сообщалось, что в республике эксплуатируются два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) - в Адыгейске и Майкопе, их загруженность составляет 80%. Для решения проблем населения с твердыми коммунальными отходами до 2020 года власти намерены построить два мусоросортировочных комплекса - в Майкопском районе и Адыгейске. К 2024 году региону необходимо наладить стопроцентную обработку ТКО, 40% которых должны быть утилизированы.