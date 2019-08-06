Пожар произошел в здании торговой базы в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Посетители и персонал эвакуированы из здания торговой базы на Сигнальном проезде в Москве из-за возгорания. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на втором этаже здания наблюдается плотное задымление.

"В двухэтажном здании торговой базы на Сигнальном проезде произошло возгорание. В настоящее время на втором этаже плотное задымление, проводится эвакуация посетителей и персонала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте пожара создан штаб пожаротушения, возгоранию присвоен первый номер сложности из пяти возможных.