Посольство России в Абхазии ищет родственников утонувшего в Гагре туриста из Москвы

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии ищет родственников утонувшего в понедельник во время шторма в море в Гагре туриста из Москвы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства Денис Лавриков.

"Тело погибшего еще в морге, связь с родственниками не удается установить. До сих пор на опознание не явился в морг и друг погибшего, который утром должен был прийти. По информации, которую мы получили, турист был в состоянии алкогольного опьянения, не рассчитал силы, получается, и захлебнулся. Его повезли откачивать, но по пути [он] скончался", - сказал Лавриков.

По информации пресс-службы МЧС Абхазии, установлено, что погибший - мужчина 1982 года рождения. Его обнаружили в море примерно в 16:30 мск 5 августа во время поисков 19-летнего местного жителя, утонувшего во время шторма. Турист из Москвы скончался по пути в больницу, а местного жителя водолазы МЧС нашли во вторник утром на глубине шесть метров.