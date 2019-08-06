Авиация Минобороны потушила все назначенные ей очаги возгорания в лесах Красноярского края

"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в министерстве.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Авиация Минобороны завершила тушение лесных пожаров в назначенных ей районах Красноярского края. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

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С утра авиационная группировка Минобороны совершила 32 вылета, сбросив на открытые очаги возгорания 1157 тонн воды. При том была ликвидированы лесные пожары на площади более 150 тысяч гектаров. "Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 16 вылетов, выполнив слив 672 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили 16 вылетов и сбросив 485 тонн воды", - уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что всего с начала проведения операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8,159 млн тонн воды.

Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае 1 августа.

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