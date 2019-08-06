Суд продлил домашний арест двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) на три месяца продлил домашний арест двум фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста до 10 ноября включительно", - огласил постановление судья. Под домашним арестом останутся сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин и старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев. Согласно наложенным ранее ограничениям, обвиняемым запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме представителя следствия и близких родственников, использовать интернет и мобильную связь.

Накануне суд продлил срок содержания под стражей другим фигурантам дела - сотруднику столичного УФНС Дмитрию Чиквину, сотруднику спецподразделения "Альфа" Владимиру Урусову и бывшему сотруднику прокуратуры Константину Жарову, который, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения.

2 июля в ФСБ сообщили о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Дело расследует военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве. Срок предварительного следствия установлен до ноября.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей. По версии следствия, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей из не менее 10 человек.

Фигурантами дела являются сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС, офицеры управления "К" ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. Почти все они полностью или частично признали причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничают со следствием и погашают ущерб, причиненный потерпевшему. Кроме того, следствие проверяет их на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Позиции сторон

Перед заседанием все участники процесса настаивали на слушании ходатайства следствия в закрытом режиме, однако суд не нашел достаточных для этого оснований.

Как стало известно во вторник в суде, 29-летний уроженец Донецка Капышкин был задержан силовиками в Краснодаре 2 июля, а 32-летний Маргиев до 2016 года служил в пограничном управлении на Северном Кавказе, после чего перевелся в Москву, имеет секретную форму допуска к государственной тайне.

Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что фигуранты обладают навыками оперативно-разыскной деятельности и могут скрыться от суда и следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также уничтожить вещественные доказательства по делу. "В разбойном нападении Маргиев выполнял активную организаторскую роль", - отметил следователь. Военная прокуратура полностью поддержала ходатайство следствия.

Сами обвиняемые не просили о смягчении меры пресечения и согласились на продление срока домашнего ареста.