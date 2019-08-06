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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском выросло до 13

В больницу обратилась женщина, получившая легкие травмы, от госпитализации она отказалась

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае увеличилось до 13 человек. В больницу обратилась женщина, получившая легкие травмы, сообщили ТАСС в Ачинской центральной районной больнице.

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"Обратилась женщина час назад, от госпитализации отказалась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая обратилась к медикам с сотрясением мозга.

Ранее сообщалось о двенадцати пострадавших в результате ЧП, шесть из которых были госпитализированы.

Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов получат медицинскую помощь в Красноярске.

В новость были внесены изменения (13:21 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

 

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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