Пожар на торговой базе в Москве потушен

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Возгорание в одном из зданий торговой базы на севере Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"В 12:51 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее было объявлена ликвидация открытого горения. "Площадь пожара составила 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В результате пожара пострадавших нет. По уточненной информации, возгорание произошло в 2-этажном здании на территории торговой базы в Сигнальном проезде. Очаг пожара находился на втором этаже. В целях безопасности из здания были эвакуированы посетители и персонал.