Хозяин недавно купленного гаража в Одинцове обнаружил арсенал спрятанного оружия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Хозяин недавно купленного гаража в Одинцове нашел арсенал оружия и добровольно сообщил о нем полицейским. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"54-летний мужчина в купленном гараже случайно обнаружил спрятанное оружие, - сообщили в пресс-службе полиции. - В тайнике было изъято 148 патронов различного калибра, автомат Калашникова, пять боевых гранат и запалы к ним, а также светозвуковая граната".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 УК РФ).

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается владелец арсенала.