Правоохранительные органы Киргизии изучают ситуацию на руднике Солтон-Сары

БИШКЕК, 6 августа. /ТАСС/. Органы правопорядка Киргизии тщательно изучают ситуацию на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области республики, где произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками китайской компании. Об этом во вторник во время встречи с послом КНР в Киргизии Ду Дэвэнь заявил вице-премьер киргизского правительства Жениш Разаков, сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Разаков отметил, что органами внутренних дел Кыргызской Республики проводится тщательное объективное изучение всех обстоятельств инцидента. Кроме того, принимаются соответствующие меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на местах", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, власти Киргизии "понимают важность" обеспечения защиты интересов как инвесторов, так и местного населения.

"Вице-премьер считает, что все споры должны решаться в правовом русле, не переводя бытовую ситуацию в политическую плоскость", - отмечает пресс-служба. По ее данным, на место ЧП для урегулирования ситуации прибыли первый вице-премьер Кубатбек Боронов, полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, а также представители "других соответствующих министерств и ведомств". "Проводится информационно-разъяснительная работа с населением", - подчеркивается в сообщении.

Конфликт на Солтон-Сары возник 5 августа. Около 300 местных жителей пришли на месторождение и потребовали его закрытия, поскольку, по их мнению, предприятие наносит серьезный ущерб окружающей среде. В результате возникшего между ними и работниками китайской компании противостояния, в котором стороны использовали камни и палки, пострадали 39 человек, в основном, из числа сотрудников предприятия. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Месторождение Солтон-Сары расположено в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта. Китайская компания Zhong Ji Mining company разрабатывают его с 2013 года. Прогнозируемые запасы золота на руднике составляют около 20 тонн. Ранее между местными жителями и работниками китайского предприятия уже возникали конфликты, причиной которых, по заверению местного населения, являлось несоблюдение китайской стороной экологических норм.