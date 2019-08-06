Сын экс-главы СК по Волгоградской области оштрафован за неповиновение сотрудникам ФСБ

ВОЛГОГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда во вторник оштрафовал Михаила Музраева за неповиновение сотрудникам ФСБ при проведении следственных действий в доме его отца - бывшего главы следственного управления СК РФ по Волгоградской области, которого обвиняют в организации поджога дома главы региона Андрея Бочарова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил, что Музраев оказал неповиновение сотруднику ФСБ России, также проявил агрессию, выражался нецензурно. Вина Музраева подтверждается письменными доказательствами, административными протоколами, а также показаниями свидетелей. Назначить Музраеву наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - сказал судья.

На само оглашение постановления суда Михаил Музраев не явился, хотя ранее во вторник давал показания в суде. Адвокат Музраева не ответил на вопрос журналистов о намерении обжаловать это решение суда.

Административное дело в отношении Михаила Музраева - младшего возбуждено по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Эта статья предусматривает наказание в виде административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Во время заседания установлено, что в период проведения следственных действий по месту проживания экс-руководителя регионального следственного управления СК Музраева его сын на требования сотрудников ФСБ оставаться на месте и не противодействовать проведению следственных действий проявил агрессию и нецензурно выражался. Он также пытался оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ. Для обеспечения безопасности участников следственных действий на Музраева-младшего были надеты наручники.

Михаил Музраев - младший ранее работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела - подразделения ГСУ СК по Москве.

Дело Музраева-старшего

Бывший руководитель следственного управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев в декабре прошлого года был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий, на этом посту он находился с 2013 года. 10 июня текущего года он вместе с местным предпринимателем Владимиром Зубковым был задержан в Волгограде сотрудниками ФСБ по делу о совершенном в 2016 году поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Музраев и Зубков были этапированы в Москву, 11 июня Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ отправил их в СИЗО на два месяца. 18 июля Музраеву предъявили обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.