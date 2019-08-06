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В Приамурье восстановили около 20% разрушенных паводком дорог

Всего из-за воды пострадали 15 районов региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Почти 110 км региональных дорог, поврежденных в результате паводка и осадков, восстановлено в Амурской области, сообщается на сайте регионального правительства.

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"Восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных паводком и дождями. Дорожному хозяйству области нанесен существенный ущерб - размыто и подтоплено свыше 500 км дорог", - говорится в сообщении.

В результате сильных дождей и подъема уровня воды в реках пострадали 15 районов.

"В девяти районах еще есть участки, где нет проезда, 19 участков дорог регионального и местного значения закрыты, 13 мостов повреждено, по двум уже проезд обеспечен, 11 мостов подтоплены и находятся в непригодном для эксплуатации состоянии", - приводят в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Ухова.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов, более 1 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 2,3 тыс. человек. Люди находятся в четырех пунктах временного размещения.

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