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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Режим ЧС в Ачинске отменен

Местные жители могут вернуться домой, отметили в городской администрации
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© Снимок с видео/Телеканал ОСА/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Режим ЧС, введенный в понедельник в Ачинске Красноярского края после взрывов и пожара в воинской части, отменен, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Ачинске отменен режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее из ряда ближайших к складу районов Ачинска были эвакуированы около 11 тыс. человек.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.
Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное
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