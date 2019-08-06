Режим ЧС в Ачинске отменен

ТАСС, 6 августа. Режим ЧС, введенный в понедельник в Ачинске Красноярского края после взрывов и пожара в воинской части, отменен, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Ачинске отменен режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее из ряда ближайших к складу районов Ачинска были эвакуированы около 11 тыс. человек.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.