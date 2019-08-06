Один человек погиб в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил гибель одного человека в результате пожара и взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края.

"Один человек погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Также по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело.

"Военным следственным отделом Следственного комитета по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части в Ачинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - отметили в СК.

Как уточняет следствие, взрывы на военном складе начались в результате пожара во время разгрузочных работ с боеприпасами.

"По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", - сообщили в СК.