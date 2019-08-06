Сильный ветер повалил более 30 деревьев в Перми

ПЕРМЬ, 6 августа. /ТАСС/. Сильные порывы ветра, достигавшие 25 м/с, повалили во вторник более 30 деревьев в нескольких районах Перми. Службы районных учреждений благоустройства и спасатели приступили к ликвидации последствий, сообщается на сайте мэрии.

"6 августа в Перми наблюдаются сильные порывы ветра до 20-25 м/с. По данным на 15:00 (13:00 мск), в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших деревьях. Информация о сломанных ветках и деревьях оперативно передается подрядным организациям и управляющим компаниям для расчистки проездов и тротуаров, к ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады Пермской городской службы спасения", - говорится в сообщении.

В Ленинском районе города ветер повредил наружное освещение, в Мотовилихинском районе упавшие деревья планируют вывезти до конца дня.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Чайковского Пермского края, на территории города ветер также повали более 20 деревьев, были повреждены автомобили, линии электропередачи.

"Самый сильный ветер был этой ночью. Более 20 [деревьев повалило] - это точно. У нас информация о пяти поврежденных автомобилях, которые были оставлены на улице. Повреждены частично линии электропередачи, уличное освещение, глобального отключения электроэнергии нет", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, утром во вторник сильные дожди прошли в Гайнском муниципальном районе Пермского края, 7 августа в регионе также ожидаются дожди и порывы ветра до 21 м/с. 14 муниципальных образований находятся в режиме повышенной готовности.