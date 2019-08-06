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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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МЧС: жители большинства эвакуированных поселков в Ачинском районе могут вернуться домой

В ведомстве отметили, что это решение пока не касается жителей деревни Каменка, где будут продолжаться работы по обследованию на наличие взрывных предметов

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Жители населенных пунктов в Ачинском районе Красноярского края, эвакуированные из-за взрывов боеприпасов на военном складе, могут вернуться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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"Было принято решение о том, что население всех эвакуированных населенных пунктов в Ачинском районе может вернуться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в населенном пункте Каменка. Там еще будут продолжаться работы по обследованию территорий на наличие взрывных предметов", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Ачинского района, которые находятся в радиусе 20 км от места взрывов, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Они разместились в пунктах временного пребывания и у родственников. Как сообщили в МЧС, для граждан, которые были эвакуированы в город Красноярск, в среду с железнодорожного вокзала будет направлена электричка до Ачинска.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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