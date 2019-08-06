{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Снаряд времен войны найден в поселении Первомайское в Новой Москве

Представители военной комендатуры вывезут боеприпас в безопасное место и уничтожат

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Артиллерийский cнаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в поселении Первомайское в Новой Москве, на место прибыли представители экстренных служб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Опасную находку обнаружили на Киевском шоссе, в районе 41-го км, на дороге к СНТ "Дружба" в поселении Первомайское. Прямо на дороге лежит танковый снаряд. На место происшествия прибыли полиция и МЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время на место прибудут представители военной комендатуры, которые вывезут боеприпас в безопасное место и уничтожат.

Теги
Россия
Двое детей утонули в реке в Коми
По версии следствия, в воду упал трехлетний мальчик, его попытался спасти 12-летний брат, но из-за сильного течения и холодной воды дети не смогли выбраться
Читать полностью