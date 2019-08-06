В Петербурге задержали двоих мужчин, которые похитили бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками СК РФ и оперативниками ФСБ задержали в Санкт-Петербурге двух мужчин, подозреваемых в том, что они в конце мая с оружием похитили бизнесмена и два месяца удерживали его в квартире, вымогая деньги. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с региональными УФСБ и ГСУ (Главным следственным управлением) СК России задержали двух граждан, подозреваемых в похищении человека", - говорится в сообщении ведомства. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека"). "Подозреваемым предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в полиции.

По данным ведомства, 21 мая подозреваемые в Аптекарском переулке Санкт-Петербурга напали на мужчину и насильно посадили его в автомобиль, угрожая оружием. В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу уточнили, что похищенного предпринимателя отвезли в незнакомую ему квартиру на территории города и там держали два месяца.

В квартире похитители угрожали мужчине и членам его семьи, требуя от него вернуть несуществующий долг в 1 млн рублей. 31 июля они привезли похищенного в центр Петербурга для решения вопросов в компании, которую он возглавлял, там бизнесмену удалось сбежать от злоумышленников.

Однако позже они предприняли повторную попытку похитить бизнесмена, при которой и были задержаны. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства похищения и возможных соучастников преступления.