Ставрополец получил шесть лет колонии за подготовку поджога образовательного учреждения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Максима Панченко к шести годам колонии строго режима за намерение поджечь городское образовательное учреждение, сообщила пресс-служба суда.

"Панченко признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Панченко, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", в апреле 2018 года собирался поджечь одно из образовательных учреждений Ставрополя. Для этого он приобрел инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств и необходимые компоненты. В своей квартире мужчина сделал два зажигательных устройства, но был задержан.

Вину осужденный не признал, уточнили в пресс-службе суда.