В посольстве РФ сообщили, что родственники утонувшего в Абхазии туриста из Москвы найдены

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. Родственники утонувшего в понедельник во время шторма в море туриста из Москвы Дмитрия Апраксина найдены, во вторник они должны приехать в Гагру, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

"Родственникам погибшего рассказали о произошедшем, сегодня они прилетят в Абхазию и будут решать вопросы с вывозом тела. Им будет выдана справка для перевозки тела через российско-абхазскую границу [по реке Псоу]", - сказал Лавриков.

Ранее сообщалось, что Апраксина обнаружили в море примерно в 16:30 мск 5 августа во время поисков 19-летнего местного жителя, утонувшего во время шторма. Местного жителя водолазы МЧС нашли во вторник утром на глубине 6 метров.