В Ростовской области на экс-главу департамента горхозяйства завели дело о халатности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Бывший директор департамента городского хозяйства города Шахты в Ростовской области подозревается в халатности, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Шахтинского МКУ "Департамент городского хозяйства" города Шахты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый, будучи директором муниципального казенного учреждения "Департамент городского хозяйства" города Шахты, заключил госконтракт с фирмой по замене светильников городского освещения. Подрядчик не выполнил все условия контракта и установил более дешевые аналоги светильников, однако оплата ему была произведена в полном объеме. "По предварительным данным, разница между стоимостью выполненных работ и произведенной оплатой составила более 11 млн рублей, что нанесло особо крупный ущерб бюджету города", - пояснили в СК.