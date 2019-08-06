Двое детей утонули в реке в Коми

СЫКТЫВКАР, 6 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК России по республике Коми начало доследственную проверку по факту несчастного случая с двумя детьми на реке Вычегде, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.

"В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следователей, утром во вторник трое несовершеннолетних братьев из села Усть-Нем ушли на рыбалку. В воду упал трехлетний мальчик, его попытался спасти 12-летний брат, но из-за сильного течения и холодной воды дети не смогли выбраться на берег и утонули.