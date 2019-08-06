Подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОН болельщика арестовали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга во вторник заключил под стражу болельщика, который, по версии следствия, напал на сотрудника ОМОН во время стычки на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар" 2 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в управлении.

Конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов произошел в перерыве игры. Полиция Петербурга сообщила ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. В местном управлении Росгвардии отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН, в него бросили тяжелый предмет, после чего пострадавший был госпитализирован.

Также 6 августа стало известно, что полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар". По данным СК, он ударил сотрудника ОМОН, в результате пострадавший получил сотрясение мозга и перелом костей черепа.