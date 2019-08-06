Актер сериалов "Интерны" и "Кухня" задержан за драку в московском метро

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Актер Джан Бадмаев, снимавшийся в сериалах "Интерны" и "Кухня", устроил драку на станции метро "Театральная" в Москве, артист был задержан, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вечером 5 августа, в свой день рождения, актер ехал на метро. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он вступил в конфликт с пассажиром метро в переходе у вестибюля станции "Театральная". Он порвал оппоненту кожаную куртку, после чего его задержали сотрудники безопасности столичного метро и передали полицейским. При задержании у Бадмаева были признаки алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Информацию об инциденте подтвердили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. "В ночь на 6 августа в переходе между станциями "Охотный ряд" и "Театральная" между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них был задержан, в отношении него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сообщили в полиции.