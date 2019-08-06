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Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве

В СК сообщили, что, по предварительным данным, смерть человека наступила более года назад

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Днем 6 августа на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке были обнаружены останки человеческого скелета. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад", - сказали в управлении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал представитель управления.

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