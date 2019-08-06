Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Днем 6 августа на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке были обнаружены останки человеческого скелета. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад", - сказали в управлении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал представитель управления.