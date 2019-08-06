Двух жителей Калужской области приговорили к 19 годам колонии за убийство студентки

ТАСС, 6 августа. Суд приговорил двух братьев к 19 годам лишения свободы каждого с отбыванием в колонии строгого режима за убийство студентки в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве студентки в Калужской области", - сообщили в ведомстве. В СК отметили, что доказательств, собранных Главным следственным управлением СК России, достаточно для вынесения решения по уголовному делу в отношении Александра и Владислава Коробенковых. "Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ УК РФ ("Убийство", "Разбой"), кроме того, Александр Коробенков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")", - сообщили в СК.

22 апреля 2016 года вечером в лесу в Обнинске обнаружили тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России, а ход его расследования взял на контроль глава СК России.

В течение двух лет следователи Главного следственного управления СК России совместно с оперативными сотрудниками проводили масштабную аналитическую и оперативно-разыскную работу. Они изучили все транспортные средства с камер видеонаблюдения в районе преступления и на соседних территориях. Эксперты СК и других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места преступления с образцами лиц, которые могли быть причастны к убийству.

В результате удалось установить, что к совершению преступления причастны два местных жителя, братья. Следствие и суд выяснили, что Александр и Владислав Коробенковы напали на студентку, которая возвращалась в общежитие. Александр Коробенков изнасиловал ее. Чтобы скрыть преступление, они вывезли тело убитой студентки за город в лес.

Во время допросов они частично признали свою вину и дали показания.