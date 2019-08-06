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Дело возбудили после похищения директора детсада в Ленинградской области

Похищенной удалось освободиться и вернуться домой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека после заявления в полицию о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области была похищена директор детского сада. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, женщине удалось освободиться и вернуться домой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, женщину похитил ее бывший сожитель, который является уроженцем Армении. Он ворвался в ее дом в поселке Янино-1 и с применением насилия и ножа вывел ее из дома, посадил в автомобиль и увез, требуя продолжить с ним проживание. Женщине, как отметили в СК, удалось освободиться, уговорив похитителя.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась дочь похищенной, которая рассказала, что ее мать насильно посадили в автомобиль Cadillac и увезли в неизвестном направлении. Полиция начала розыск.

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