Путин: восстановительные работы под Иркутском после паводка могут отстать от графика

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть (в сроки). Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ...Стараются по-максимуму все сделать", - сказал Путин на встрече во вторник с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

"В любом случае, все будет достроено", - пообещал он.

Глава государства напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, и это сместило график работ. Президента спросили, будет ли восстановлен Тулун. "Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?", - сказал в ответ президент.

Тем не менее, строить в безопасных от подтопления местах будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства, пообещал глава государства.