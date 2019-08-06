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Паводок в Иркутской области
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Путин: восстановительные работы под Иркутском после паводка могут отстать от графика

При этом президент отметил, что "в любом случае, все будет достроено"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть (в сроки). Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ...Стараются по-максимуму все сделать", - сказал Путин на встрече во вторник с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

"В любом случае, все будет достроено", - пообещал он.

Глава государства напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, и это сместило график работ. Президента спросили, будет ли восстановлен Тулун. "Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?", - сказал в ответ президент.

Тем не менее, строить в безопасных от подтопления местах будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства, пообещал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаводок в Иркутской области
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