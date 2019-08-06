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СМИ: не менее пяти человек погибли при взрыве бомбы в Кабуле

По данным ТВ, взрывное устройство было прикреплено к велосипеду, оставленному на обочине

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере пять человек были убиты и семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник после полудня в северной части столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

По поступившей информации, взрывное устройство было прикреплено к велосипеду, оставленному на обочине одной из улиц. Взрыв прогремел, когда мимо проезжала машина, принадлежавшая управлению по борьбе с наркотиками афганского МВД.

Министерство не сообщает, есть ли среди погибших и пострадавших его сотрудники.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку в Кабуле.

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Афганистан
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