Сотрудники МВД обнаружили у 81-летнего жителя Дагестана цех по переделке оружия

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления уголовного розыска МВД РФ по Дагестану обнаружили в доме жителя Буйнакского района республики цех по переделке оружия. Они установили, что 81-летний житель села Чиркей Буйнакского района занимается переделкой гражданского стрелкового оружия под боевой аналог для его реализации, сообщается во вторник на сайте регионального МВД.

"В ходе проведения обыска в домовладении "оружейного мастера" в селе Чиркей обнаружена мастерская, приспособленная для изготовления самодельного стрелкового оружия и переделки гражданских образцов под боевой аналог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проверки полицейские изъяли один самодельный револьвер калибра 5,6 мм, более 70 патронов калибра 9 и 5,6 мм, 10 заготовок стволов для огнестрельного оружия, вертикальный сверлильный станок, тески и др.

По имеющейся информации, мужчина за 63 тыс. рублей сбыл пистолет модели ИЖ-79 с резьбой для глушителя, переделанный из газового пистолета самодельным способом. Он предназначен для стрельбы боевыми патронами. При нем находился магазин с четырьмя патронами. Также мужчина продал за 35 тыс. рублей переделанный сигнальный пистолет под боевой с глушителем.

"Также он предлагал потенциальным покупателям свои услуги по переделке оружия. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222, 223 УК РФ. В настоящее время устанавливается круг лиц, вовлеченных в незаконный оборот оружия", - сообщила пресс-служба ведомства.