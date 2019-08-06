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Полицейские начали проверку после смерти мужчины на станции "Выхино"

Тело мужчины обнаружили в одном из вагонов электропоезда Москва - Рязань

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции начали проверку после информации о смерти пассажира в электропоезде на станции "Выхино" в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, движение электропоездов восстановлено.

"В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Люберцы Казанского направления поступило сообщение от машиниста электропоезда сообщением Москва - Рязань о том, что в одном из вагонов скоропостижно умер пассажир. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с происшествием задержка данного электропоезда составила 50 минут. В настоящее время движение электропоездов восстановлено.

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