Супруги, взявшие на акцию ребенка, проходят свидетелями по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Супружеская пара Дмитрий и Ольга Проказовы, пришедшая на несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном, проходит свидетелями по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"К ним приходила следственно-оперативная группа по поручению следователей Следственного комитета в рамках ранее возбужденного уголовного дела о массовых беспорядках. Проказовы по этому делу проходят как свидетели. Дмитрий во время акции передал ребенка Сергею Фомину, который беспрепятственно с мальчиком на руках прошел через полицейское оцепление. Фомин, родственник Проказовых, как раз был участником массовых беспорядков, обвинение ему предъявлено заочно", - сказали в правоохранительных органах.

5 августа в Следственном комитете РФ сообщили, что установлена личность еще одного участника массовых беспорядков - это Сергей Фомин, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. В СК отметили, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти через оцепление. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках.

Следователи допрашивают супругов Проказовых по уголовному делу, возбужденному по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Их адвокат Максим Пашков сообщил ТАСС, что Проказовы не являются фигурантами уголовных дел, их допрашивают в статусе свидетелей.

Прокуратура Москвы направила в Перовский суд столицы исковое заявление о лишении супругов родительских прав. Они приняли участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. В прокуратуре считают, что из-за этих действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.

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