Четырех человек задержали в Нижнем Новгороде по делу о незаконной свалке мусора

ТАСС, 6 августа. Полиция задержала четырех человек по делу о незаконной свалке мусора на территории СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде. Один из них, предполагаемый организатор работы полигона, арестован. Ущерб от их действий составил более 344 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

"Сотрудниками полиции задержаны четыре фигуранта, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов). Согласно заключению экспертной организации, незаконными действиями организатора свалки собственнику земли причинен ущерб в 344 млн 580 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что речь идет о свалке на территории СНТ "Родник". По данным ведомства, предполагаемым организатором работы свалки является 44-летний нижегородец, ранее судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. Он заключен под стражу по решению суда.

"В рамках следственно-оперативных мероприятий полицейские провели 31 обыск. В ходе следственных действий изъяты документация, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, денежные средства, а также три грузовых и два легковых автомобиля, использовавшиеся в процессе организации и осуществления незаконной деятельности" - отметили в пресс-службе.

По данным нижегородских СМИ, свалка на территории СНТ появилась в 2007-2008 годах. В августе 2018 года к решению проблемы со свалкой подключился департамент Росприроднадзора по ПФО. На свалке площадью 2,2 га были обнаружены отходы четвертого класса опасности - строительный мусор, битый кирпич и стекло, металлолом.