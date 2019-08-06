СМИ: в Мехико неизвестные совершили разбойное нападение на магазин монетного двора

МЕХИКО, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные напали во вторник на главный магазин Монетного двора Мексики в столице латиноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Televisa.

Преступники забрали со склада магазина золотые и серебряные монеты, а также наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым данным, стоимость похищенного составляет порядка $3 млн. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.

Налетчики скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.