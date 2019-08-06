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СМИ: инцидент со стрельбой в Луизиане вызван бытовой ссорой

Речь идет конфликте между двумя мужчинами

ТАСС, 6 августа. Стрельба в магазине Walmart в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США стала результатом бытовой ссоры между двумя вооруженными мужчинами. Об этом во вторник сообщил местный телеканал WBRZ со ссылкой на шерифа округа Ист-Батон-Руж Сида Готро.

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Шериф отметил, что в зоне обслуживания покупателей магазина произошел конфликт между двумя мужчинами, после чего они достали пистолеты и выстрелили друг в друга. Один человек, стоявший в очереди, получил ранения и был доставлен в больницу. Один из зачинщиков ссоры был задержан, в настоящее время полиция ведет поиски второго подозреваемого.

3 августа в результате бойни в одном из магазинов Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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