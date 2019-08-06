Врачи обнаружили опасный уровень свинца в крови у 18 детей после пожара в Нотр-Даме

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Французские медики провели после пожара в соборе Нотр-Дам проверки более чем 160 детей на содержание свинца в крови. Тяжелый металл оказался рассеян в воздушном пространстве Парижа после того, как огнем были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, покрывавших крышу собора.

В ходе двух проверок, как сообщается во вторник в докладе Управления здравоохранения Парижа и парижского региона Иль-де-Франс, у 16 детей содержание свинца на литр крови находится в пределах 25-50 миллиграмм, что, по существующим во Франции нормам, является "опасным уровнем". У двух детей показатель превосходит 50 мг/литр, что соответствует показанию на "наличие отравления свинцом".

Согласно данным доклада, в ходе недавней второй проверки, проводившейся с июля, шесть детей были отнесены к группе с показателем в 20-50 мг/литр и один - с результатом в более 50 мг/литр. В то же время эксперты отметили, что не существует четкого доказательства того, что это попадание опасного металла в организм данного ребенка вызвано именно пожаром собора Парижской Богоматери.

Однако известно, что этот ребенок обучался в одном из начальных классов школы, находящейся на улице Святого Бенуа, доступ в помещения которой был закрыт властями в конце июля в связи с высоким уровнем загрязнения свинцом во внутреннем дворе заведения. Однако у сестры маленького парижанина, учащейся в той же школе, количество свинца в крови находится ниже уровня в 25 мг/литр, подчеркнул директор управления здравоохранения Орельен Руссо.

Как сообщается в докладе, из 82 детей, у которых анализы крови были взяты ранее, до 30 июня, 10 были отнесены к "тревожной группе" с уровнями в пределах 25-50 мг, и у одного показатель превышал 50 мг. Всего ниже тревожного уровня показатели у 145 детей из общей группы обследованных. Как сообщило управление, в настоящее время усиленные работы по очистке и дезактивации ведутся в 15 школах и детских садах, причем как расположенных поблизости от собора, так и на значительном удалении от него.