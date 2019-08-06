Сестра Михаила Круга рассказала, что в доме певца провели следственный эксперимент

ТАСС, 6 августа. Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент по делу известного певца Михаила Круга в доме в Твери, где тот жил и был убит. Об этом ТАСС во вторник сообщила его сестра Ольга Медведева, исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга.

"Сегодня проводился следственный эксперимент. Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Я находилась в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом", - сказала она.

Медведева уточнила, что подготовка к следственным действиям длилась около часа, примерно еще полчаса - сам эксперимент. На это время дом был оцеплен. Подробностей эксперимента и уголовного дела сестре исполнителя не сообщили.

Управление МВД и СУ СК по Тверской области информацию о следственных действиях по делу Круга пока не комментируют.

Михаил Круг в возрасте 40 лет был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения исполнитель был ранен в грудь.